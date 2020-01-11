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أخبار العالم

وزير الخارجية العماني يتلقى اتصالا من إسماعيل هنية للعزاء فى السلطان قابوس

السبت 11/يناير/2020 - 11:53 م
السلطان قابوس بن
السلطان قابوس بن سعيد
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محمود نوفل
تلقى وزير الخارجية العُماني ، يوسف بن علوي، مكالمة هاتفية من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم السبت، لتقديم التعازي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنيه في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت.

وقدم رئيس المكتب السياسي لحماس تعازيه للسلطنة قيادةً وحكومةً وشعبًا، خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية العُماني.

وأعرب هنية عن أمانيه بالتوفيق والسداد في إدارة البلاد لخليفته السلطان هيثم بن طارق.

يُشار الي ان وكالة الأنباء العمانية، قالت اليوم السبت،إن قابوس بن سعيد توفى عن عمر يناهز الـ 79 عاما.

واكدت الوكالة في بيان لها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10 يناير لعام 2020".
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