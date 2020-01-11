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منوعات

شاهد .. تحول هائل بجسد مدونة بعد توقفها عن الرياضة والرجيم

السبت 11/يناير/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تلقت مدونة لياقة بدنية إشادة ومدح من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها صور مذهلة توضح التحول الصادم لجسدها منذ 2014 حتى 2020 .

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قالت المدونة "كيت رايت" من مقاطعة نيو ساوث ويلز أنها وجدت نفسها غير قادرة على النظر إلى صورها القديمة والتذكر كيف كان يبدو جسدها في عام 2014.

وبدت المدونة عبر الصور الأولى التي يرجع تاريخها لعام 2014 نحيفة ورشيقة للغاية وهي ترتدي زيها الرياضي، في حين تبدو سمينة للغاية في صورة التقطتها في هذا العام الحالي والتي أرتدت فيها البكيني، ليظهر الفارق الضخم بين الصورتين.

و قالت المدونة إن هذه الصور القديمة تذكرها بإبعاد نفسها عن المناسبات الإجتماعية" ، لذا لم يكن عليها تناول الطعام بالخارج ، و قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة وحتى زوجها لأنها "اختارت الصالة الرياضية لكي تكون فوق كل شيء".

وتمكنت المدونة من زيادة وزنها بنحو 50 كيلو خلال الـ 4 سنوات الماضية لتشعر بالسعادة والرضا لحصولها على الجسد الذي تريده ، لتبدأ في نشر قصتها عام 2016 مدى الفرق بين حياتها الرياضية السابقة وحياتها الحالية.
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