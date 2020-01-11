مأدبة عشاء لإيبارشيات بسوهاج على شرف البابا تواضروس الثاني







أقامت إيبارشيات محافظة سوهاج مساء اليوم مأدبة عشاء على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لمسؤولي محافظة سوهاج.



حضر الحفل اللواء أركان حرب طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء دكتور الحسن محمود مدير الأمن، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات الأمنية، والدينية المسيحية والإسلامية، ووكلاء الوزارات، وممثلي منظمات المجتمع المدني.



وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة خلال اللقاء أكد خلال سعادته بحفاوة الاستقبال من قبل جميع أبناء المحافظة.



كما القى محافظ سوهاج ونيافة الأنبا باخوم وفضيلة الشيخ زين العابدين المستشار الديني لمحافظ سوهاج كلمات الترحيب والتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني.



حضر المأدبة من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة:

الأنبا بسادة مطران أخميم وساقلتة، الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا مرقوريوس أسقف جرجا والأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق.



كما حضرها أيضا الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس بالخطاطبة وإخميم والأنبا موسى بالعلمين والأنبا بقطر بالخطاطبة. والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.