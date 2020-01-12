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رياضة

كانوا يشربون الشاي.. تعليق ساخر من مورينيو على حكام الـ VAR أمام ليفربول

الأحد 12/يناير/2020 - 12:58 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق ليفربول فوزا صعبا على توتنهام بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "توتنهام هوتسبر" فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

جاء هدف ليفربول الوحيد فى الدقيقة 37 عن طريق فيرمينو بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليراوغ البرازيلي دفاع توتنهام وسددها صاروخية في الشباك.

وقال مورينيو عقب نهاية مباراة اليوم أمام ليفربول: "أعتقد أننا كنا نستحق نقطة، لهذا السبب لدي شعور جيد من اللاعبين، نحن نتحدث عن واحد من أفضل الفرق في العالم بأقصى طاقاتها، نحن فريق نعاني من الصعوبات التي يعرفها الجميع، أعتقد أننا استحقينا أكثر من ذلك".

وسخر جوزيه مورينيو، من عدم طرد آندي روبرتسون، مدافع ليفربول، بعد التحام قوي مع جافيت تانجانجا، مدافع السبيرز، قائلًا: "في ذلك الوقت، حكام الـ"VAR" كانوا يشربون الشـاي، ولم يشاهدوا اللقطة".

وواصل ليفربول التغريد وحيدا في صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، علمًا بأنه له جولة مؤجلة، بينما تجمد توتنهام في المركز السابع برصيد 30 نقطة من 21 جولة.
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