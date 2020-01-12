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مرأة

لديك استعداد دائم للاجتهاد.. نصائح الأبراج لمواليد 12 يناير

الأحد 12/يناير/2020 - 08:00 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد 12 يناير.

شخصية اليوم في علم الأرقام:

إذا كنت مولودا في يوم 12 يناير فإن ذلك يعني أنك طموح ولديك روح ابتكارية، وأفكار أصيلة.. أنت أيضا تتعامل بصدق، ولديك استعداد دائم للاجتهاد كي تحقق النجاح وتصل لأهدافك.

نصيحة الأبراج لمواليد 12 يناير :

هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا في كل شيء.
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