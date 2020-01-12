AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نهائي السوبر الإسباني .. سيميوني يطمح في التتويج باللقب السابع مع أتلتيكو مدريد

الأحد 12/يناير/2020 - 04:31 ص
الأرجنتيني دييجو
الأرجنتيني دييجو سيميوني
Advertisements
ريهام بكير
خاض الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، تسع مباريات نهائية خلال قيادته الفريق.

ونجح في تحقيق ستة ألقاب، هي: كأس إسبانيا مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة، ولقب الدوري الأوروبي مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، إضافة إلى تتويجه بلقب الدوري الإسباني.

وواجه سيميوني فريق ريال مدريد في أربع مباريات نهائية، كسب مباراتين منها، وخسر في مثلهما.

ويسعى المدرب الأرجنتيني إلى تحقيق لقبه السابع خلال مسيرته الكروية مع الفريق، إضافة إلى كسب النهائي الثالث أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

وصل إلى مدينة جدة خلال اليومين الماضيين أكثر من 100 مشجع لفريق أتلتيكو مدريد، لحضور المواجهة النهائية لفريقهم في السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، الغريم التقليدي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وعلى الرغم من حضورهم المتأخر، إلا أن المشجعين أظهروا حماسًا كبيرًا في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، خاصةً بعد تأهل فريقهم إلى النهائي بتغلبه على برشلونة 3 -2 في نصف النهائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباراة خارج التوقعات بين ريال مدريد وفالنسيا في نصف نهائي السوبر الإسباني.. الليلة

فالفيردي لاعب ريال مدريد: لا نخشى أي فريق.. وزيدان دعمني بشدة

برشلونة يتحدى أتلتيكو مدريد في مواجهة نارية بـ السوبر الإسباني

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

قبل موقعة برشلونة وأتلتيكو مدريد.. 3 أرقام قياسية لـ ميسي في السوبر الإسباني

تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة برشلونة في كأس السوبر الإسباني بالسعودية

ترشيحاتنا

حكم الشك في انتقاض الوضوء أثناء الصلاة .. الأزهر يجيب

كيف يمكن أن تنفع والديك بعد وفاتهما.. الإفتاء تكشف لك عن أمرين

تقييم محمد صلاح ولاعبي ليفربول بعد الفوز على توتنهام بالدوري الإنجليزي

فيديو حقق 14 مليون مشاهدة .. امرأة تبتكر طريقة سهلة لتقشير الثوم

حكم زكاة الذهب المدخر؟ .. الإفتاء والأزهر يحسمان الجدل

خنقته بسلك كهربا.. صباح تستدرج طفل جارتها بقطعة حلوى وتقتله.. والصدفة كشفت الجريمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممر شرفي داخل المدرسة .. استقبال أسطوري لـ طفل أمريكي انتصر على السرطان

ولا أجدعها محترف.. إماراتية تتزلج على مياه الأمطار بالعباية.. فيديو

شاهد.. سعودي ينام في حضن الذئاب ويربيها بين أبنائه في المنزل