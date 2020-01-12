نهائي السوبر الإسباني .. سيميوني يطمح في التتويج باللقب السابع مع أتلتيكو مدريد

خاض الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، تسع مباريات نهائية خلال قيادته الفريق.



ونجح في تحقيق ستة ألقاب، هي: كأس إسبانيا مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة، ولقب الدوري الأوروبي مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، إضافة إلى تتويجه بلقب الدوري الإسباني.



وواجه سيميوني فريق ريال مدريد في أربع مباريات نهائية، كسب مباراتين منها، وخسر في مثلهما.



ويسعى المدرب الأرجنتيني إلى تحقيق لقبه السابع خلال مسيرته الكروية مع الفريق، إضافة إلى كسب النهائي الثالث أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.



وصل إلى مدينة جدة خلال اليومين الماضيين أكثر من 100 مشجع لفريق أتلتيكو مدريد، لحضور المواجهة النهائية لفريقهم في السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، الغريم التقليدي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".



وعلى الرغم من حضورهم المتأخر، إلا أن المشجعين أظهروا حماسًا كبيرًا في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، خاصةً بعد تأهل فريقهم إلى النهائي بتغلبه على برشلونة 3 -2 في نصف النهائي.