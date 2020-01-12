جيسي عبدو تتألق في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يتغزل فيها

نشرت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو صورة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلسة تصوير.



وتألقت جيسي عبدو بإطلالة مميزة وارتدت جاكت وبوت اسود، وحرصت على إكمال إطلالتها بوضع ميكب خفيف مناسب لبشرتها الجذابة مع احمر الشفاه وتسريحة شعر عادية.



ولاقت الصورة ردود واسعة من متابعيها، بوصلات غزل.



وقدّمت جيسي عبده خلال مشوارها الفنى حتى الآن، 20 مسلسلا، منها 2 مصريين هما "اتهام" مع الفنان حسن الرداد وميريام فارس، و"سك على اخواتك" مع علي ربيع الذى تم عرضه فى شهر رمضان.