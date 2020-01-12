أكل مصري.. محمد صلاح يعزم لاعبي ليفربول على العشاء.. شاهد

شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره بصورة له مع بعض اصدقائه بالفريق اثناء تناولهم العشاء بعد فوزهم علي فريق توتنهام الانجليزي بالدوري.



وظهر صلاح بالصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مع أندرو روبرتسون، و فيرمينو، واليسون بيكير، وفابينيو " علي مأدبة العشاء التي ظهر عليها فول أخضر وسلطة وعسل أسود.



وسرعان ما لاقت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎فخر العرب" و" ‏‎هوه مفيش غير سلطة ولا إيه، وكمان فول أخضر أبو صلاح مظبط ليفربول اكلهم فول اخضر " و" ‏‎ربنا يديم فرحتك وابتسامتك عندنا بالدنيا" و "‏‎نجوم العالم فى حضرة الفرعون المصرى".



وفاز فريق ليفربول على توتنهام، بهدف مقابل لاشئ أحرزه فيرمينو من تمريرة محمد صلاح بعد مراوغة دفاع توتنهام ليسددها فيرمينو وتسكن الشباك.