AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أكل مصري.. محمد صلاح يعزم لاعبي ليفربول على العشاء.. شاهد

الأحد 12/يناير/2020 - 02:05 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
مصطفى كرم
شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره بصورة له مع بعض اصدقائه بالفريق اثناء تناولهم العشاء بعد فوزهم علي فريق توتنهام الانجليزي بالدوري.

وظهر صلاح بالصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مع أندرو روبرتسون، و فيرمينو، واليسون بيكير، وفابينيو " علي مأدبة العشاء التي ظهر عليها فول أخضر وسلطة وعسل أسود.

وسرعان ما لاقت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎فخر العرب" و" ‏‎هوه مفيش غير سلطة ولا إيه، وكمان فول أخضر أبو صلاح مظبط ليفربول اكلهم فول اخضر " و" ‏‎ربنا يديم فرحتك وابتسامتك عندنا بالدنيا" و "‏‎نجوم العالم فى حضرة الفرعون المصرى".

وفاز فريق ليفربول على توتنهام، بهدف مقابل لاشئ أحرزه فيرمينو من تمريرة محمد صلاح بعد مراوغة دفاع توتنهام ليسددها فيرمينو وتسكن الشباك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الضحية المفضلة.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد توتنهام | انتفاضة لـ الريدز .. وسبيريز يعتمد على الكرة الطويلة والحارس يتألق

فرمان من الفار. . ليفربول يتقدم على توتنهام بهدف فيرمينيو باسيست من محمد صلاح

ليفربول ضد توتنهام.. الريدز يتقدم على سيبريز بتمريرة سحرية من محمد صلاح ل فرمينيو

الحظ السيئ يطارد محمد صلاح ويمنعه من تسجيل هدف في شباك توتنهام

ليفربول ضد توتنهام بعد 60 دقيقة.. سبيريز يبحث عن التعادل

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي| فايلر عقب التعادل مع بلاتينيوم: لا نستحق الفوز.. وطبيب الفريق يكشف إصابة أليو ديانج

هانى حتحوت: مازيمبي سهل فرص الزمالك للتأهل بـ دوري أبطال أفريقيا .. فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر ؟

شاهد.. المياه تتحول إلى قطع زجاجية في السعودية

ضعي قطرات من الفانيليا السائلة فى دولابك وشاهدي ماذا يحدث

على طريقة حلاوة العنتبلي | شاهد لحظة تعدي جزار على طبيبة بيطرية في سفاجا | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سعودي ينام في حضن الذئاب ويربيها بين أبنائه في المنزل

100 صورة لتكريم مستقبل وطن لـ المبدعين والمتميزين لعام 2019

شاهد.. ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019