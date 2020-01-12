أقوى مجموعة لاعبين في العالم.. نبيل الحلفاوي يشيد بأداء ليفربول أمام توتنهام

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بأداء لاعبي ليفربول المميز في مباراتهم التي أقيمت أمس ضد فريق توتنهام في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بفوز الريدز.



وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏أقوى مجموعة لاعبين في العالم بلا منازع.. كتيبة يورجن كلوب".



ولاقت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎حارس المرمى لوحده فريق" و "‏‎انا عايز اعرف مين هيوقفهم شويه دول طايرين ومحدش قادر عليهم بصراحه يورجن كلوب غير الواقع وكده كتييير اوي " و" ‏‎‎والله كل ده حصل بعد انضمام صلاح.. صلاح عامل قوي في هذا الفريق".



وفاز فريق ليفربول على توتنهام، بهدف مقابل لا شي احرزه فيرمينو من تمرير محمد صلاح بعد مرواغة دفاع توتنهام ليسددها فيرمينو وتسكن الشباك، وذلك في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي.