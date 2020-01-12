AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أقوى مجموعة لاعبين في العالم.. نبيل الحلفاوي يشيد بأداء ليفربول أمام توتنهام

الأحد 12/يناير/2020 - 03:44 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بأداء لاعبي ليفربول المميز في مباراتهم التي أقيمت أمس ضد فريق توتنهام في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بفوز الريدز.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏أقوى مجموعة لاعبين في العالم بلا منازع.. كتيبة يورجن كلوب".

ولاقت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎حارس المرمى لوحده فريق" و "‏‎انا عايز اعرف مين هيوقفهم شويه دول طايرين ومحدش قادر عليهم بصراحه يورجن كلوب غير الواقع  وكده كتييير اوي " و" ‏‎‎والله كل ده حصل بعد انضمام صلاح.. صلاح عامل قوي في هذا الفريق".

وفاز فريق ليفربول على توتنهام، بهدف مقابل لا شي احرزه فيرمينو من تمرير محمد صلاح بعد مرواغة دفاع توتنهام ليسددها فيرمينو وتسكن الشباك، وذلك في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلوب: لا استمتع بـ أداء ليفربول على أرض الملعب

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي

ديربي الميرسيساد | محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام إيفرتون فى الدوري الإنجليزي

إنجاز جديد لـ محمد صلاح تحت قيادة يورجن كلوب | تفاصيل

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع امام شيفيلد يونايتد

يورجن كلوب يعلن غياب رباعي ليفربول عن موقعة توتنهام

ترشيحاتنا

مجموعة الأهلي.. النجم يتصدر بعد الفوز على الهلال 2-1

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور: رباعي حراسة المرمى مستمر.. ومعاقبة أوباما بسبب بصقة زيسكو

خالد النبوي ردا على سخرية عمرو أديب من الأهلى: هتاخد الدورى مثلا؟|شاهد

أبطال إفريقيا.. مدافع الهلال السوداني يهدي النجم الساحلي التعادل بهدف في مرماه

تصعيد خطير.. أنباء عن اعتقال السفير البريطاني في طهران

فيديو حقق 14 مليون مشاهدة .. امرأة تبتكر طريقة سهلة لتقشير الثوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممر شرفي داخل المدرسة .. استقبال أسطوري لـ طفل أمريكي انتصر على السرطان

ولا أجدعها محترف.. إماراتية تتزلج على مياه الأمطار بالعباية.. فيديو

شاهد.. سعودي ينام في حضن الذئاب ويربيها بين أبنائه في المنزل