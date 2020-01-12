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محافظات

للحرص على زيادة الإنتاج.. ندوة عن التنمية الزراعية المستدامة في الفرافرة

الأحد 12/يناير/2020 - 07:35 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، ندوة إرشادية لمزارعي قرية الكفاح بعنوان " التنمية الزراعية المستدامة بين الواقع والمأمول بقري الفرافرة".

أكد الدكتور عصام الكومي، مدير عام إدارة الفرافرة البيطرية، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الفرافرة، أن الندوة جري تنظيمها بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء والقطاع الزراعي بالمحافظة.

وأوضح أن الندوة تطرقت الي طرق الري الحديثة والمطور، وأهميتها في التنمية الزراعية وجهود الدولة في دعم المزارعين في تطبيق النظم الحديثة من الري.

وأضاف الكومي ، أنه جري تنظيم الندوة ببمقر مركز شباب قرية الكفاح بمركز الفرافرة، بحضور 47 مزارعا من أبناء القرية، مع توعيتهم بالحلول الواقعية لتحويل الري بالغمر إلى ري حديث ومكافحه سوسه النخيل والآفات الزراعية.

يأتي ذلك ضمن جهود الحزب في دعم كافة القضايا في شتي لمجالات وخاصة التنمية الزراعية..
للحرص على زيادة الإنتاج.. ندوة عن التنمية الزراعية المستدامة في الفرافرة
للحرص على زيادة الإنتاج.. ندوة عن التنمية الزراعية المستدامة في الفرافرة
للحرص على زيادة الإنتاج.. ندوة عن التنمية الزراعية المستدامة في الفرافرة
للحرص على زيادة الإنتاج.. ندوة عن التنمية الزراعية المستدامة في الفرافرة
للحرص على زيادة الإنتاج.. ندوة عن التنمية الزراعية المستدامة في الفرافرة
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