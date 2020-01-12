عيار 24 يسجل 804.05 جنيه للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12-1-2020

سجّلت أسعار الذهب اليوم الأحد 12-1-2020 في مصر، تراجعًا ملحوظًا، وذلك في مستهل تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب، ويقدم "صدى البلد" للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم.





واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأحد.





وسجل الجرام الواحد عيار 24 الأغلي فئة نحو 804.05 جنيه





وسجل الجرام الواحد عيار 18 نحو 603.05 جنيه





وبلغ الجرام الواحد من عيار 14 لـ 469.05 جنيه





ووصل الجنيه الذهب لـ 5628 جنيهاً وأوقية الذهب بـ 25.005 ألف جنيه وكيلو الذهب بـ 804.032 ألف جنيه.



