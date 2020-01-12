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عيار 24 يسجل 804.05 جنيه للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12-1-2020

الأحد 12/يناير/2020 - 08:57 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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شيرين عادل
سجّلت أسعار الذهب اليوم الأحد 12-1-2020 في مصر، تراجعًا ملحوظًا، وذلك في مستهل تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب، ويقدم "صدى البلد" للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأحد. 

وسجل الجرام الواحد عيار 24 الأغلي فئة نحو 804.05 جنيه

وسجل الجرام الواحد عيار 18 نحو 603.05 جنيه 

وبلغ الجرام الواحد من عيار 14 لـ 469.05 جنيه 

ووصل الجنيه الذهب لـ 5628 جنيهاً وأوقية الذهب بـ 25.005 ألف جنيه وكيلو الذهب بـ 804.032 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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