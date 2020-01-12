AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فحص طبي لرباعي النادي الأهلي بعد العودة من زيمبابوي

الأحد 12/يناير/2020 - 10:29 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يخضع ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وليد سليمان ومحمد مجدي أفشه والمالي إليو ديانج، لفحص طبي عقب العودة إلي القاهرة.

ومن المقرر أن تحدد الأشعة والفحص الطبي موقف الثلاثي من مواجهة طنطا المقبلة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل بالدوري.

وبدأت بعثة الفريق الأحمر في العودة من العاصمة هراري إلي القاهرة.

وتعادل الأهلي مع بلاتنيوم عصر أمس 1-1 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال افريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فحص طبي للمالي ديانج

فحص طبي لرامي ربيعه بـ الأهلي

فحص طبي لـ أحمد فتحي بالأهلي اليوم

ضربة موجعة لـ الأهلي في المباراة المقبلة بالدوري المصري

استعدادا لمواجهة بلاتينيوم.. بعثة النادي الأهلي تصل هراري بعد رحلة طيران شاقة

السفير المصري يستقبل بعثة الأهلي في زيمبابوي

ترشيحاتنا

هل يجوز السجود للسهو بعد كل صلاة احتياطًا ؟ الإفتاء ترد

عزاء والد إيهاب توفيق بمسجد المشير طنطاوي .. اليوم

بعد تحذيرات الأرصاد.. رسائل هامة من الداخلية لقائدي السيارات

ديربي مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-1-2020 والقنوات الناقلة

دعاء الشفاء من كل داء.. 10 أدوية ربانية.. رددها لمن تريد

هل الشقة وقطعة الأرض المتروكة لزواج الأبناء عليهما زكاة | علي جمعة يجيب

AdvertisementS

رضا عبد العال لـ صدى البلد: محمد صلاح يتعرض لهجوم إخواني.. يجب محاكمة اتحاد الكرة.. وأقول للخطيب كفاية كده

أخبار الرياضة ليلا .. انخفاض القيمة التسويقية لـ كهربا ..حقيقة رحيل جنش عن الزمالك..عزومة صلاح للاعبي ليفربول على أكل مصري

في وقت قصير .. 5 لاعبين ارتفعت قيمتهم التسويقية بـ الدوري المصري

هانى حتحوت يكشف عن أسباب تألق الأهلي محليا وضعف مستواه أفريقيا.. فيديو

فحص طبي لرباعي النادي الأهلي بعد العودة من زيمبابوي

ديربي مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-1-2020 والقنوات الناقلة

ضياء السيد: كاسونجو مفيد للزمالك .. وهذه أسباب تعادل الأهلي مع بلاتينيوم

بعثة الأهلي تبدأ رحلة العودة من زيمبابوي

نهائي السوبر الإسباني.. موعد مباراة أتلتيكو وريال مدريد والقنوات الناقلة

المصري يسعى للثأر من بيراميدز في الكونفدرالية

السوبر الإسباني.. ديربي مثير بين ريال مدريد وأتلتيكو في الجوهرة المشعة

ضياء السيد: أتوقع خوض الزمالك لقاء السوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير تثير الجدل بسبب عمليات التجميل.. صور

للاكتئاب والعظام والقلب.. 3 إضافات تجعل القهوة صحية

أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر