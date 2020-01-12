فحص طبي لرباعي النادي الأهلي بعد العودة من زيمبابوي

يخضع ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وليد سليمان ومحمد مجدي أفشه والمالي إليو ديانج، لفحص طبي عقب العودة إلي القاهرة.



ومن المقرر أن تحدد الأشعة والفحص الطبي موقف الثلاثي من مواجهة طنطا المقبلة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل بالدوري.



وبدأت بعثة الفريق الأحمر في العودة من العاصمة هراري إلي القاهرة.



وتعادل الأهلي مع بلاتنيوم عصر أمس 1-1 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال افريقيا.