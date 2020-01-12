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اقتصاد

مياه سوهاج توجه قافلة مائية لقرية كوم بدار.. وتزود سياراتها بأجهزة GPS لضبط خطوط السير

الأحد 12/يناير/2020 - 10:52 ص
مياه سوهاج
مياه سوهاج
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آمنة عبد العظيم
​صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأن الشركة نظمت قافلة مائية لخدمتي مياه الشرب والصرف الصحي بقرية كوم بدار بمركز المنشاة، حيث ضمت القافلة قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجانًا للأهالى.

وأضاف اللواء المهندس محمد بدرى محمد، أن الهدف من القافلة المائية، تحقيق التواصل مع المواطنين بأنحاء المحافظة كافة، وكذا زيادة التوعية بأهمية خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي وكيفية المحافظة عليهما.

وأوضح رئيس شركة مياه سوهاج أن القافلة المائية ضمت مجموعة أنشطة للتوعية، شملت لقاءً شعبيا لرجال وعمد ومشايخ ومسئولى القرية، وندوة للسيدات، بالإضافة إلى حملات طرق أبواب واستطلاع رأى للمواطنين لتوعيتهم بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

في سياق متصل، أكد اللواء مهندس محمد بدرى محمد، أنه تم تركيب 100 جهاز تتبع GPS بسيارات الشركة المختلفة، ومنها سيارات مياه الشرب وسيارات الكسح والكلور وسيارات الخدمات المتنقلة، بهدف فرض الرقابة وضبط خطوط سير السيارات وتتبعها ومنع سرقتها.

وأشار إلى أنه تم تدريب العاملين على كيفية التعامل مع منظومة التتبع وكيفية استخراج التقارير اللازمة بهدف تحقيق أكبر استفادة من تلك المنظومة، وذلك في إطار التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة في جميع المهام التي تقوم بها الشركة.
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