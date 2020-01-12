تثبيت 158 من العاملين المؤقتين بـ جامعة المنوفية

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وافق على تثبيت 158 من العاملين المتعاقدين معهم على الباب الأول أجور موسميين قسم المستشفيات الجامعية.





ووجه رئيس الجامعة، وأكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة التهنئة للجهاز الإدارى، والإشادة بالمجهودات التى تمت لتثبيت العمالة المؤقتة، واستمرار العمل من أجل تحقيق كافة مصالح الجهاز الإدارى والذى يمثل كيان هام يعمل لصالح الجامعة.





كان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية التقى بوفد من الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة بحضور الدكتور اسامه مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة وحمدى عبد الرحمن مدير إدارة الإعلام بالجامعة.





فى بداية حديثه وجه رئيس الجامعة الشكر لجميع الحضور لمجهوداتهم فى تغطية مختلف أنشطة وفعاليات الجامعة آخرها احتفال عيد الجامعة الثالث والأربعين والذين ساهموا فى التغطية الإعلامية له بصورة موسعة، مشيدا بحرصهم على التواجد الدائم فى مختلفة أنشطة الجامعة، ومتمنيا مزيدا من التعاون للصالح العام، وأهمية أن يتميز الصحفى والمراسل بالدقة فى نقل الأخبار والحصول عليها من مصادرها الصحيحة وإعمال العقل والمنطق لنقل الصورة الحقيقية للفعاليات.





كما أجاب رئيس الجامعة على تساؤلات الحضور فى مختلف القضايا والتى تم تناولها مؤخرا خاصة ظاهرة العنف بين الطلاب، حيث استعرض كافة الإجراءات التى تتخذها الجامعة فى هذا الشأن لحل هذه المشكلة، وماتوصلت إليه نتائج التحقيقات والمجالس التأديبية وقرارات الفصل لبعض الطلاب، مؤكدا أن الجامعة تتخذ أقصى العقوبات الرادعة لحل هذه المشاكل، بالإضافة إلى دورها التربوى والخدمى لمواجهة ظاهرة العنف، والإجراءات الأمنية التى تمت لمواجهتها.



