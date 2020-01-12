AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأحد 12/يناير/2020 - 10:55 ص
البورصة
البورصة
Advertisements
محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع أيضا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13749 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1904 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 15912 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 5141 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 523 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1365 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تعليم الفسق| جميلة عوض ترد على الاتهامات الموجهة لـ بنات ثانوي

بعثة الأهلي تبدأ رحلة العودة من زيمبابوي

هل ناقشا قيامة أرطغرل؟.. زيارة مشبوهة من الغنوشي لـ أردوغان وغضب في تونس

ولا أجدعها محترف.. إماراتية تتزلج على مياه الأمطار بالعباية.. فيديو

للاكتئاب والعظام والقلب.. 3 إضافات تجعل القهوة صحية

الأقوى منذ 24 عاما.. أمطار وسيول تضرب الإمارات.. صور

AdvertisementS

الإدارية العليا في حكم رادع: عزل أستاذ جامعي اغتصب طالبة أثناء درس خصوصى بشقته

والدة القتيل تكشف المستور .. تطورات خطيرة في قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم

يلتهم الأعضاء التناسلية.. آكل لحوم بشر يصطاد فرائسه من خلال تطبيق تعارف

في ذكراها.. حكاية ليلى فوزي مع زوج شقيقتها الذي مات بسببها

الأرصاد: استقرار الطقس خلال هذا الأسبوع ولا يوجد سوى الشبورة المائية ..فيديو

رضا عبد العال لـ صدى البلد: محمد صلاح يتعرض لهجوم إخواني.. يجب محاكمة اتحاد الكرة.. وأقول للخطيب كفاية كده

سعر الذهب اليوم الأحد

هل تجوز الصلاة بآية واحدة بعد الفاتحة | علي جمعة يجيب

أخبار الرياضة ليلا .. انخفاض القيمة التسويقية لـ كهربا ..حقيقة رحيل جنش عن الزمالك..عزومة صلاح للاعبي ليفربول على أكل مصري

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة.. فيديو

تريند الفن.. فيديو جديد يقلب الموازين في قضية زوج نانسي عجرم.. سرقة أصالة.. ظهور سهير رمزي مع زوجها رجل الأعمال

عكس دول العالم.. سر عدم تنكيس السعودية علمها حدادًا على السلطان قابوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير تثير الجدل بسبب عمليات التجميل.. صور

للاكتئاب والعظام والقلب.. 3 إضافات تجعل القهوة صحية

أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر