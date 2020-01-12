ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع أيضا.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13749 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1904 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 15912 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 5141 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 523 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1365 نقطة.



