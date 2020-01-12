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أخبار البلد

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة على الطرق غدا.. والطقس شديد البرودة

الأحد 12/يناير/2020 - 11:58 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك شبورة مائية، صباح غد الإثنين، على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق والطقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :

القاهرة 19/11
الإسكندرية 19/11
بورسعيد 17/10
رفح 17/8
نويبع 21/14
كاترين 14/2
شرم الشيخ 23/13
بني سويف 19/8
الأقصر 22/5
قنا 19/5
أسوان 23/6
الوادي الجديد 22/6
حلايب 18/16
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