AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة 8 أطنان كابلات كهربائية من مشروع بدهشور

الأحد 12/يناير/2020 - 12:12 م
المتهمين
المتهمين
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ أكتوبر من ضبط ثلاثة أشخاص (سائقين، عامل - "لإثنين منهم معلومات جنائية")، وذلك حال استقلالهم سيارة ربع نقل قيادة أحدهم مُحملة بكمية من الكابلات الكهربائية النحاسية بلغ وزنها (8 أطنان) ، وعُثر بحوزتهم على (مقص حديدى- منشار) .

وبمناقشتهم اعترفوا بسرقتها من إحدى مناطق المشروعات الإنشائية الخاصة بشركة الكهرباء بطريق دهشور بدائرة القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما فى مجال ملاحقة وضبط مرتكبى جرائم السرقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية في يوم.. القبض على صاحب مطحن لبيعه دقيقا مدعما للجمهور في الغربية.. ضبط 65 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة متجر بمنطقة طرة الأسمنت

بعد نشر فيديو على فيسبوك .. ضبط شخص قام بتوثيق آخر وإكراهه على الاعتراف بسرقة توك توك

سقوط عصابة البترول.. 4 أشخاص وراء سرقة 8 آلاف لتر من خط أنابيب طنطا

حبس تشكيل عصابي سرق بترولا خاما من خط أنابيب بالدقهلية

ضبط 6 أشخاص سرقوا كابلات كهربائية من محطة الصرف الصحي بالإسكندرية

ترشيحاتنا

بعد تسجيله هدفا في توتنهام.. فيرمينو يعتذر لـ كلوب

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة على الطرق غدا.. والطقس شديد البرودة

أهم الأخبار.. تطورات خطيرة في قضية فيلا نانسي عجرم.. الوفاق الليبية تخترق وقف إطلاق النار.. محمد صلاح على المائدة مع أصدقائه

تألق محمد صلاح.. ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. فيديو

حلا شيحة: الحياة لا تعطي دروسا مجانية ودفعت الثمن.. شاهد

هل نصلي السنة أولا أم الفرض في صلاة الصبح.. تعرف على رد الإفتاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة إنقاذ سلحفاة نادرة.. 10 معلومات عن السلاحف البحرية المهددة بالانقراض.. صور

تخفيض جديد في أسعار هيونداي hundai 2020 بعد إلغاء الجمارك.. تفاصيل

قبل بيعها بمحل سمك.. إنقاذ سلحفاة نادرة ومهددة بالانقراض وإطلاقها في مياه البحر