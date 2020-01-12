تحيا مصر: صرف علاج لـ 49 ألف مواطن ضمن مبادرة نور حياة.. فيديو

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن 2019 كانت بداية قوية لصندوق تحيا مصر بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة مكافحة مسببات وإضعاف الإبصار "نور حياة".



وكشف محمد مختار، خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، اليوم الأحد، أن مبادرة "نور حياة" نجحت فى الوصول لـ 600 ألف طالب في 10 محافظات، و110 آلاف مواطن.



وأضاف محمد مختار أنه جرى صرف علاج لما يقرب من 49 ألف مواطن، ضمن مبادرة "نور حياة" والتي تبلغ مدتها 3 سنوات، وتهدف لاستقطاب حوالي 2 مليون مواطن، مشيرا إلى أن إنشاء مركز لعلاج فيروس "سي" بمحافظة الأقصر يأتي لتوفير عبء السفر والمشقة على سكان الصعيد.



ولفت محمد مختار لاستكمال إنجاز الوحدات السكنية وفرشها، بالإضافة لسعيهم لاستكمال فكر تمكين المرأة المعيلة، والمشاركة الفاعلة لصندوق تحيا مصر في أكبر صندوق استثماري خيري لدمج ذوي الهمم "عطاء"، مؤكدا أن العمل الخيري هو عمل تنموي في الأساس.



وأوضح محمد مختار أن صندوق "تحيا مصر" من المقرر أن يفتتح أول محضر متكامل لحضانات الأطفال وتوفير الأجهزة الخاصة بالحضانات ورفع كفاءتها، فضلًا عن سعيهم للوصول إلى حوالي 500 عروس وتجهيزهم، وذلك ضمن مشروع "دكان الفرحة"، مشيرا إلى أنهم سيقومون بتقييم مشروع شارع 306 الذي تم في 4 مناطق على مستوى أنحاء الجمهورية.