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اقتصاد

الدولار يواصل تراجعه فى 8 بنوك اليوم الأحد

الأحد 12/يناير/2020 - 12:15 م
الدولار
الدولار
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علياء فوزى
تراجعت أسعار الدولار فى 8 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم، الأحد 12 يناير 2020.

وسجل سعر الدولار الأمريكى فى بنك مصر 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنك "كريدى أجريكول" 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنك الأهلى المصرى 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

وسجل فى بنوك "عودة، الأهلى الكويتى بيريوس، العربى الأفريقى الدولى) 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.

وسجل فى بنوك "المصرف المتحد والتجارى الدولى" 15.90 جنيه للشراء و16.00 جنيه للبيع.

وقدم بنك البركة أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى مسجلا 16.06 جنيه للشراء.

وقدم البنك التجارى الدولى (CIB) أقل سعر لبيع الدولار الأمريكي مسجلا 16 جنيها للبيع.
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