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رياضة

المقاصة يخشى صحوة إنبي بـ الدوري الممتاز

الأحد 12/يناير/2020 - 12:30 م
فريق مصر المقاصة
فريق مصر المقاصة
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محمد السعيد
يستضيف فريق مصر المقاصة نظيره إنبي، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق مصر المقاصة بقيادة مدربه أحمد حسام ميدو، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري، والابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

على الجانب الآخر، يطمح فريق إنبي في مواصلة صحوته بقيادة مدربه حلمي طولان، بخطف الثلاث نقاط من المقاصة والابتعاد عن المربع الذهبي.

ويقدم فريق إنبي نتائج مميزة منذ تولي تدريب حلمي طولان القيادة الفنية للفريق، حيث لم يهزم في آخر 7 مباريات بالدوري.

ويحتل فريق إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد فريق مصر المقاصة الـ 16 بـ 10 نقاط.
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