AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التخطيط والقومي للإدارة يطلقان برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية

الأحد 12/يناير/2020 - 12:33 م
الدكتورة شريفة شريف
الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة
Advertisements
آية الجارحى
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للإدارة اليوم برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية برعاية مجلس الوزراء المصري ووزارة التخطيط، والذي يستمر علي مدار ١٢ يومًا بمشاركة حوالي ١٠٠ سيدة من نحو ٤٥ دولة أفريقية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج تقدمه مصر لأشقائها خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي حيث يمثل مساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الأفريقية، لافتة إلى أهمية تمكين المرأة الأفريقية.

وتابعت السعيد أن المرأة في أفريقيا أصبحت تمثل واحدة من كل ٤ برلمانين فضلًا عن زيادة نسبة المشاركة النسائية الأفريقية كوزيرة إلي ٢٢٪ مقارنة ب ٤٪ في ١٩٨٠، موضحة أن البرنامج يأتي ضمن ثمار الجهود المبذولة بهدف تحسين أداء المؤسسات العامة كما يأتي كجزء من مبادرة سيادة الرئيس لتجاوز المعالم المتحققة بشأن تمكين المرأة في الدول الأفريقية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الهدف من هذا الحدث يتمثل في تعزيز تصنيف الدول الأفريقية في مؤشرات تمكين المرأة ومشاركتها، من خلال تحسين جهود حكوماتها في هذا الشأن.

ومن جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز معارف ومهارات النساء الأفريقيات اللائي وصلن بالفعل إلى مناصب رفيعة في الحكومات الأفريقية، من أجل تعظيم قدراتها وتأثيرها.

وتابعت شريف أن البرنامج يوفر منظورًا أفريقيًا للتحديات التي تواجهها القيادات النسائية الأفريقية، فضلًا عن كونه منصة تعليمية تفاعلية للسيدات لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة بشأن أفضل الممارسات في الإدارة العامة والقيادة التنفيذية، إلى جانب اكتساب معرفة أكبر من قصص النجاح الأفريقية.

وأوضحت شريف أن البرنامج يوفر فرصة لتقاسم إنجازات المرأة الأفريقية السياسية والاقتصادية والمجتمعية نحو الحصول على تأثير أكبر في مجتمعها.

ولفتت شريف أن برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية يقدم تجربة الحكومة المصرية من خلال الانشطة والمبادرات التي تقوم بها الحكومة، كما سيركز البرنامج على التكامل والتعاون الإفريقي كجزء من استراتيجية إفريقيا 2063 ، وباعتباره هدف رئيس في استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء اختبارات الدفعة الثانية لـ القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة

بدء تدريب الدفعة الثانية من برنامج «تأهيل القيادات النسائية»

هالة السعيد: لجنة الحوكمة العامة تساعد الدول على تحسين نظم صنع السياسات

مركز التنمية المحلية يواصل الدورات التدريبية للكوادر الأفريقية لـ 19 دولة.. صور

مواصلة الدورات التدريبية للكوادر الأفريقية لـ 19 دولة.. عرض تجربة التحول إلى اللامركزية في مصر.. استعراض آخر مستجدات برنامج تنمية الصعيد والدروس المستفادة من التجربة المصرية في الإدارة المحلية

التخطيط والقومي للإدارة يطلقان برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية.. السعيد: مصر تعمل بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي في عام 2019 على توفير فرص تعليمية مختلفة لها

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل كريمة مختار .. تعرف على اسمها الحقيقي وآخر كلماتها

تألق محمد صلاح.. ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. فيديو

هل نصلي السنة أولا أم الفرض في صلاة الصبح.. تعرف على رد الإفتاء

بأمطار لم يسبق لها مثيل .. صورة مبهرة لتلاقي البرق مع قمة برج خليفة.. شاهد

الملوخية بالعيش ولا بالرز .. هنا شيحة تروي معاناتها مع والدتها بسبب الأكل.. فيديو

أسما شريف منير تثير الجدل بسبب عمليات التجميل.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة إنقاذ سلحفاة نادرة.. 10 معلومات عن السلاحف البحرية المهددة بالانقراض.. صور

تخفيض جديد في أسعار هيونداي hundai 2020 بعد إلغاء الجمارك.. تفاصيل

قبل بيعها بمحل سمك.. إنقاذ سلحفاة نادرة ومهددة بالانقراض وإطلاقها في مياه البحر