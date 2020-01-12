بعد أزمة الطائرة الأوكرانية .. أمير قطر ورئيس وزراء سوريا يزوران إيران

يتوجه رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث في المنطقة.



وذكرت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مصادر دبلوماسية: "يبدأ اليوم وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بزيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، يبحث خلالها مع كبار المسؤولين هناك العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تعزيزها على كافة الصعد، وكذلك التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية"​​​.



وأضافت الصحيفة، أن الوفد سيضم في عضويته نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، ووزير الدفاع العماد علي عبد الله أيوب.



وفي السياق، وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة الإيرانية طهران ظهر اليوم الأحد، ومن المقرر أن يبحث أمير قطر في اجتماعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني العديد من الملفات لا سيما التطورات الأخيرة في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن تميم سيبحث مع الرئيس الإيراني "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى آخر تطورات الأحداث في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفق ما أوردت "قنا".



وتأتي الزيارة عقب اتصالين هاتفيين أجراهما أمير قطر، الخميس الماضي، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، ومع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لـ"بحث تطورات الأوضاع بالمنطقة وسبل حماية الأمن والاستقرار إقليميا ودوليًا"، وذلك وسط التوتر المتزايد بين إيران والولايات المتحدة.



وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد زار طهران في الرابع من الشهر الحالي، وأجرى محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس الإيراني حسن روحاني.



لكن تزامن الزيارة مع الاحتجاجات المندلعة في العاصمة طهران وعدد من المدن عقب الاعتراف الإيراني بإسقاط الطائرة الأوكرانية، دفعت الإيرانيون للتساؤل حول سبب الزيارة وأهدافها.



فيما رجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الزيارة ستشمل تمويل أمير قطر لإيران لدفع تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية، فيما رجح مراقبون أن يدعم تميم الاقتصاد الإيراني الذي تأثر بفعل العقوبات الأمريكية الجديدة.



يأتي ذلك بعد كشف تقارير إعلامية عن أن عملية قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني أديرت من قاعدة العديد الجوية في قطر وأن الطائرة التي قتلت سليماني خرجت من القاعدة الموجودة في الدوحة.



بينما سخر مغردون من الزيارة المفاجئة، معتبرين أن تميم يحمل الأموال اللازمة لدفع تعويضات لأوكرانيا، فيما رأى البعض أنها محاولة لاسترضاء النظام الإيراني الغاضب عقب مقتل قاسم سليماني.



وخرجت مجموعات من الطلبة من جامعة أمير كبير للتظاهر في شوارع العاصمة طهران، مرددين شعارات تندد بالنظام الإيراني، وقام بعضهم بتمزيق صورة كبيرة الحجم لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي قُتل إثر استهداف طائرة أمريكية لموكبه خارج مطار بغداد فجر الثالث من يناير.