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تعليم

تعليم كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى من الامتحانات وتصحيح الأوراق أولًا بأول

الأحد 12/يناير/2020 - 03:10 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمود زيدان
تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأحد، امتحانات النقل في عدد من المدارس، ومن خلال غرفة العمليات بالمديرية، ومتابعة اللجان من خلال الفيديو كونفرانس وبالتواصل بغرف العمليات في 13 إدارة تعليمية.

فقد أدى تلاميذ الصف الثالث والرابع الابتدائي امتحان مادتي الرياضيات والتربية الدينية، وأدى طلاب الصف الأول امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، وأدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان هندسة وتربية فنية.

أكدت كشك، أنها تابعت أعمال الامتحانات، فقد أدى 72 ألفًا و469 تلميذًا وتلميذة الامتحانات بالصف الثالث الإبتدائي، و72ألف و341 تلميذًا وتلميذة بالصف الرابع الابتدائي،كما أدى 63ألف و506 طالبًا وطالبة الامتحان بالصف الأول الإعدادي، و59ألف و554 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الإعدادي.

وأضافت وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو من أولياء أمورهم، والامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج الخاص بالفصل الدراسي الأول مؤكدة أنها شددت على تصحيح أوراق إجابات الطلاب أولًا بأول، وإعطاء كل طالب حقه، كما شددت على منع الغش.

وقالت وكيل الوزارة، سيتم استئناف امتحانات الصف الاول والثاني الثانوي صباح الغد الاثنين، بأداء الطلاب امتحانات مادة اللغة الأجنبية الأولى،ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، مؤكدة أنه ستتابع الامتحانات من خلال تفقدها ومن خلال غرفة العمليات بالمديرية.
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