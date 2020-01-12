تعليم البحيرة: لا مشاكل في ثاني أيام امتحانات الابتدائي والإعدادي

أعلن الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتهاء اليوم الثانى لامتحانات النقل النظرى للفصل الدراسى الأول 2019 / 2020 م، والتي انطلقت اعتبارًا منذ أمس السبت، وتستمر حتى الخميس 23/1/2020 م دون حدوث أي معوقات لسير الامتحانات.



وأشار وكيل تعليم البحيرة، في بيان، إلى أداء طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي اليوم الاحد الإمتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية والرياضيات بينما ادى طلاب الصف السادس الإبتدائى الإمتحان في مادة الرياضيات فيما ادى طلاب الصف الأول الإعدادي الإختبار في مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية بينما أدى طلاب الصف الثانى الإعدادي اليوم الامتحان في الهندسة والدراسات الاجتماعية.



وأكد وكيل تعليم البحيرة أن غرفة العمليات الرئيسية ومثيلاتها من غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى حتى ساعته نتيجة للتعاون بين جميع الإدارات والمتابعة والمرور المستمر وحل المشكلات والتزام الجميع بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.



وشدد على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر.



ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات لصفوف النقل هذا العام ( 1259603 مليون و 259ألفًا و603 طالب وطالبة ) منهم 869857 طالبا وطالبة بالتعليم الابتدائي وإجمالي عدد 245561 طالبا وطالبة بالتعليم الإعدادي بواقع 132494 بالصف الأول الإعدادي و113067 بالصف الثانى الإعدادي وإجمالي 54138 طالب وطالبة بالتعليم الثانوي العام بواقع 30489 بالصف الأول الثانوي العام و28552 بالصف الثانى الثانوي وإجمالي 89463 طالب وطالبة بالتعليم الثانوي الفني بنوعياته الثلاث بواقع 60643 للصفين الأول والثاني بالتعليم الصناعي و17112 بالصف الأول والثاني بالتعليم التجاري و11708 بالصفين الأول والثاني بالتعليم الزراعي وإجمالي 584 طالب وطالبة بصفوف النقل بالتربية الخاصة بواقع 476 لطلاب الصم وضعاف السمع و108 للطلاب المكفوفين.



وأدى 51 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بالتربية الخاصة بواقع 47 للصم وضعاف السمع و6مكفوفين.



جدير بالذكر أنه تستمر امتحانات النقل بصورة يومية ماعدا أيام 4/1 و 6/1 و 7/1 و 8/1 و 20/1/2020. ويتقدم وكيل الوزارة لأبنائنا الطلاب بخالص الامنيات بالنجاح والتوفيق، مؤكدًا أهمية التأني وعدم التسرع أثناء الإجابة والتركيز وتكثيف المذاكرة والجد والاجتهاد لتحقيق امنياتهم واهدافهم بالنجاح والتفوق.