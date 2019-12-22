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تعليم البحيرة: إحالة المسؤولين عن نشر أسماء طالبات المصروفات إلى التحقيق.. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:25 ص
التربية والتعليم
التربية والتعليم
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إبراهيم القادري
قال محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة،إن جميع من شارك في نشر أسماء الطلاب تم تحويلهم إلى التحقيق .

وأضاف " سعد " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية " إيمان الحصري" في برنامج" مساء dmc" المذاع علي قناه "dmc"،أن جميع صفحات المدارس تم غلقها بناء على تعليمات الوزير والمحافظ ولم يتبقي الا الصفحة الموجوده في الاداره لانها بها عملية تنقية .

واوضح" سعد" ان من قام بهذا العمل هو عمل فردي ونحن نرفضه تماما لانه لا يحق لأحد أن يقوم بكتابة اي شيء يخص طلابنا .

وتابع " سعد" أن الإجراءات مشدده جدا علي من يقوم بأى تصرف خطأ كما ان مديرة المدرسة ستتابع الصفحة وتقوم توليها لأحد من الموظفين معها.

واستكمل " سعد" اننا قمنا بغلق الصفحة تماما التي نشر عليها اسماء الطلاب .

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