الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر.. وهذا سعرها.. صور

مواصفات السيارة Dong er30 الجديدة:





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السيارة إنتاج عام ٢٠١٨

أوتوماتيك

تكييف

سنتر لوك

ريموت كنترول

حساسات امامية وخلفية للركن

فرامل

ABS

EBD

AUX

USB

٢ ايرباج





سعر السيارة Dong er30 الجديدة في مصر

تباع السيارة Dong er30 الجديدة في مصر بسعر يبدأ من 170.000 جنيه. السيارة إنتاج عام ٢٠١٨أوتوماتيكتكييفسنتر لوكريموت كنترولحساسات امامية وخلفية للركنفراملABSEBDAUXUSB٢ ايرباجتباعبسعر يبدأ من 170.000 جنيه.

أنتجت أحد المصانع الصينية الشهيرة المتخصصة في صناعة السيارات، خطا كاملا لـ، وطرحتها في مصر للمرة الأولى تحت اسم، ويمكنكم التعرف علىبالتقرير التالي:تأتي، بمحرك ٦٠ كيلو وات وبطارية سعة ٣١,٨٢ تمكنها من سير ٢٥٥ كم في الشحنة الواحدة بسرعة قصوى تصل إلى ١١٥ كم في الساعة.