الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر.. وهذا سعرها.. صور

أنتجت أحد المصانع الصينية الشهيرة المتخصصة في صناعة السيارات، خطا كاملا لـ السيارات الكهربائية، وطرحتها في مصر للمرة الأولى تحت اسم Dong er30، ويمكنكم التعرف على أسعار ومواصفات السيارة Dong er30 الجديدة في مصر بالتقرير التالي:
مواصفات السيارة Dong er30 الجديدة:
تأتي السيارة Dong er30 الجديدة، بمحرك ٦٠ كيلو وات وبطارية سعة ٣١,٨٢ تمكنها من سير ٢٥٥ كم في الشحنة الواحدة بسرعة قصوى تصل إلى ١١٥ كم في الساعة.
أوتوماتيك
تكييف
سنتر لوك
ريموت كنترول
حساسات امامية وخلفية للركن
فرامل
ABS
EBD
AUX
USB
٢ ايرباج
سعر السيارة Dong er30 الجديدة في مصر
تباع السيارة Dong er30 الجديدة في مصر بسعر يبدأ من 170.000 جنيه.
مواصفات السيارة Dong er30 الجديدة:
تأتي السيارة Dong er30 الجديدة، بمحرك ٦٠ كيلو وات وبطارية سعة ٣١,٨٢ تمكنها من سير ٢٥٥ كم في الشحنة الواحدة بسرعة قصوى تصل إلى ١١٥ كم في الساعة.
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السيارة إنتاج عام ٢٠١٨
أوتوماتيك
تكييف
سنتر لوك
ريموت كنترول
حساسات امامية وخلفية للركن
فرامل
ABS
EBD
AUX
USB
٢ ايرباج
سعر السيارة Dong er30 الجديدة في مصر
تباع السيارة Dong er30 الجديدة في مصر بسعر يبدأ من 170.000 جنيه.