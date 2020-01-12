فيديوجراف| بـ 6 جنيهات .. خطوط مواصلات لمعرض الكتاب

وفر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، خدمة النقل العام لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ٥١، التي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من ٢٢ يناير الجاري، وتستمر حتى ٤ فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.



وخلال السطور التالية، نستعرض تلك الخطوط، حيث تشمل ٧ خطوط بإجمالي ٨٠ أتوبيسا، ويمكن زيادتها إلى ١٠٠ أتوبيس في أيام العطلات.



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وللمزيد من المعلومات عن خطوط أتوبيس معرض الكتاب بالتجمع الخامس من خلال الفيديو جراف التالي.