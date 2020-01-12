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فيديو جراف

فيديوجراف| بـ 6 جنيهات .. خطوط مواصلات لمعرض الكتاب

الأحد 12/يناير/2020 - 08:00 م
مواصلات معرض الكتاب
مواصلات معرض الكتاب
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جمال الشرقاوي - إعداد: إسلام عبد الهادي
وفر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، خدمة النقل العام لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ٥١، التي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من ٢٢ يناير الجاري، وتستمر حتى ٤ فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وخلال السطور التالية، نستعرض تلك الخطوط، حيث تشمل ٧ خطوط بإجمالي ٨٠ أتوبيسا، ويمكن زيادتها إلى ١٠٠ أتوبيس في أيام العطلات.

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https://www.elbalad.news/4128798
https://www.elbalad.news/4128119
https://www.elbalad.news/4127152

وللمزيد من المعلومات عن خطوط أتوبيس معرض الكتاب بالتجمع الخامس من خلال الفيديو جراف التالي.
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