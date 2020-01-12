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أخبار البلد

"الفلاحين" تناشد بالاهتمام بتربية الماعز.. لهذه الأسباب

الأحد 12/يناير/2020 - 03:14 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن النقابة العامة للفلاحين، تناشد بضرورة الاهتمام ودعم تربية الماعز، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والرجوع الى القرية المنتجة.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن مصر تستورد حاليا ما يقارب من 60% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء ومع ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف تربية الجاموس والأبقار فإن تربية الماعز قد تساهم بشكل كبير في تقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك والمساعدة في العودة للقرية المنتجة.

وأضاف أبو صدام، أن إجمالي عدد رؤوس الماعز في مصر يصل لـ 4.2 مليون رأس، لافتا إلى أن تربية الماعز قليلة المصروفات وسهلة الرعاية وقليلة الأسعار ولا تحتاج إلى مساحات كبيرة لتربيتها فيمكننا تربيتها في مساحة 3 أمتارمربعة ومن الحيونات القوية، وتتحمل العيش في بيئات مختلفة ويمكنها التغذية على الحشائش القليلة، مما يسهل شرائها وبيعها وتربيتها.

وأوضح أن السلالة المصرية من الماعز يمكن تحسينها بالسلالات الأوروبية المتميزة كسلالات (ماعز البور) ونشرها في كل المحافظات المصرية نظرا لتميزها في إنتاج اللحوم والألبان.

وأشار إلى أن الماعز ينتج منه اللحم واللبن والشعر مطالبا بضرورة توفير السلالات الممتازة منها ومنحها للراغبين بأسعار معقولة أو على أقساط مريحة مع توفير الرعاية الصحية وطرق وقايتها من الأمراض وتوفير اللقاحات والأمصال ونشر التوعية اللازمة بطرق التربية وأنواع السلالات وكيفية الاستفادة القصوى منها بالاستغلال الأمثل لمنتجاتها.
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