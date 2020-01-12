انتظام الامتحانات بكليات جامعة المنيا في أسبوعها الثاني







وشدد عبد النبي بضرورة التزام طلاب الكلية بقواعد الجامعة التي أقرتها، وعدم ارتداء البنطلونات الممزقة، والظهور بالمظهر الذي يليق داخل الحرم الجامعي، إلى جانب حظر تواجد الطلاب داخل اللجان بدون بطاقة التعريف الجامعية أو الرقم القومي، وعدم اصطحاب الهاتف الجوال أو أي أوراق تتعلق بالمقرر الدراسي للمادة.

