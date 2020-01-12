انتظام الامتحانات بكليات جامعة المنيا في أسبوعها الثاني

أكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، انتظام امتحانات الجامعة خلال أسبوعها الثاني، والتي من المقرر أن يؤديها أكثر من 60 ألف طالب وطالبة بـ 20 كلية من كليات الجامعة ومعهدًا فنيًا للتمريض.
وتستمر أعمالها حتى الثالث والعشرين من يناير الجاري، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لتأدية الأمتحانات بشكل جيد وتوفير سبل الراحة والأستقرار داخل اللجان.
واستكمل رئيس الجامعة، جولاته علي لجان الامتحانات ، بجولة تفقدية جديدة بكلية الصيدلة؛ للاطمئنان على سير العملية الإمتحانية بلجان الفصول الدراسية لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية.
وتفقد أعمال الامتحانات ، والتى رافقه خلالها الدكتور محمد عبدالعزيز عميد كلية الصيدلة، والدكتور مصطفى أحمد فؤاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال أبو رحمه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والعميد أسامة فوزي مدير الأمن الإداري بالجامعة.
وشدد عبد النبي بضرورة التزام طلاب الكلية بقواعد الجامعة التي أقرتها، وعدم ارتداء البنطلونات الممزقة، والظهور بالمظهر الذي يليق داخل الحرم الجامعي، إلى جانب حظر تواجد الطلاب داخل اللجان بدون بطاقة التعريف الجامعية أو الرقم القومي، وعدم اصطحاب الهاتف الجوال أو أي أوراق تتعلق بالمقرر الدراسي للمادة.
وتستمر أعمالها حتى الثالث والعشرين من يناير الجاري، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لتأدية الأمتحانات بشكل جيد وتوفير سبل الراحة والأستقرار داخل اللجان.
واستكمل رئيس الجامعة، جولاته علي لجان الامتحانات ، بجولة تفقدية جديدة بكلية الصيدلة؛ للاطمئنان على سير العملية الإمتحانية بلجان الفصول الدراسية لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية.
وتفقد أعمال الامتحانات ، والتى رافقه خلالها الدكتور محمد عبدالعزيز عميد كلية الصيدلة، والدكتور مصطفى أحمد فؤاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال أبو رحمه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والعميد أسامة فوزي مدير الأمن الإداري بالجامعة.
وشدد عبد النبي بضرورة التزام طلاب الكلية بقواعد الجامعة التي أقرتها، وعدم ارتداء البنطلونات الممزقة، والظهور بالمظهر الذي يليق داخل الحرم الجامعي، إلى جانب حظر تواجد الطلاب داخل اللجان بدون بطاقة التعريف الجامعية أو الرقم القومي، وعدم اصطحاب الهاتف الجوال أو أي أوراق تتعلق بالمقرر الدراسي للمادة.