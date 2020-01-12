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مرأة

كيف تستخدم الكوسة لإنقاص وزنك 4 كيلو في الأسبوع؟

الأحد 12/يناير/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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رنا عصمت
يمكن للكوسة أن تساعد في إنقاص الوزن؛ لأنها تحتوي على سعرات حرارية أقل، وغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن المختلفة والألياف النباتية ومضادات الأكسدة و فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامينات الأخرى، كما أنها مصدر جيد للفلافونويد وهي مركبات كيميائية لها خصائص مضادة للأكسدة و تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى.

وقال الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، إن الكوسة تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة في فقدان الوزن بسبب احتوائها علي نسبة منخفضة من السعرات و تساعد في حرق الدهون عند إنقاص الوزن، وهذا يعني أنه يمكنك أن تتناول كمية التي ترغب بها من الكوسا، إضافةً إلي أنها تساعد علي حرق الدهون ، وبكل بساطة يمكنك تقطيع الكوسا إلي شرائح في طبق ووضعها على الشوايه مع ملح وفلفل وعصير ليمون ،يمكنك طهي الكوسا مع الخضراوات الأخرى.

يمكنك عمل رجيم لإنقاص الوزن باستخدام الكوسا مدة أسبوع:

الإفطار 
رغيف سن مع قطعة جبن قريش أو بيضة مسلوقة أو 4 ملاعق فول وسلطة خضراء
الغداء 
كوسة مسلوقة أو مشوية أو مطهية على البخار مع الخضراوات الأخرى مثل (البروكلى – الفاصوليا الخضراء – القرنبيط - الخرشوف) أو ممكن طهيها مع بصل و طماطم ونعناع جاف + طبق سلطة خضراء
العشاء 
ثمرتين من الفاكهة من المسموح وزبادى لايت
ممنوع السكر الأبيض و مسموح بسكر دايت طوال الأسبوع .
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