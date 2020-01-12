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رياضة

بريزنتيشن تنظم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل سوبر الأهلي والزمالك.. اعرف الموعد

الأحد 12/يناير/2020 - 04:55 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تنظم شركة بريزنتيشن مؤتمرًا صحفيًا موسعًا في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة يوم 15 يناير المقبل، للإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، المقرر إقامته يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

ووعدت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي بخروج مباراة السوبر بشكل يليق بسمعة مصر وأن يكون امتدادا  للظهور في المحافل المحلية والدولية بشكل مميز كما كانت العادة في بطولتي أمم أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة وتقديم حفل افتتاح وختام أبهر العالم وهو ما أبرزته وسائل الإعلام المختلفة وقتها.

وشهدت الساعات الأخيرة تكثيف العمل داخل شركة بريزنتيشن بتوجيهات من تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي بدأت بسفر زكي عبد الحميد عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونائب رئيس شركة بريزنتيشن برفقة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ورئيس الوفد إلى الإمارات وتم الانتهاء من جميع الاتفاقيات الخاصة بالمباراة وأهمها تواجد 37 ألف مشجع باستاد محمد بن زايد.
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