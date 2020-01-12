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أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يتوعد أمريكا: مستعدون للمواجهة

الأحد 12/يناير/2020 - 05:11 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
هدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسن سلامي، اليوم الأحد، الولايات المتحدة في أعقاب عملية استهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني، مؤكدًا أن طهران مستعدة للمواجهة العسكرية مع واشنطن في أي وقت.

قال سلامي في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية: "نحن ما زلنا على أهبة الاستعداد لمواجهة الولايات المتحدة، وكان علينا الرد بسرعة وقوة على مقتل سليماني".

ووصل التوتر في بين الولايات المتحدة وإيران إلى ذروته، بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في غارة نفذتها طائرة أمريكية مسيرة، استهدفت سيارة كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وأصدرت إيران سلسلة من التهديدات بعد مقتل سليماني، واستهدفت بصواريخ قاعدتين عسكريتين في العراقن تضمان جنودا أمريكيين، دون أن تسفر عن وقوع ضحايا.
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