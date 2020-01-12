المنيا وديروط يتعادلان وديا بهدفين لكل منهما استعدادا للدور الثاني

تعادل فريقي المنيا وديروط بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم باستاد جامعة المنيا، ضمن تحضيرات الفريقين للدور الثاني بالممتاز "ب".





وكان فريق المنيا تحت قيادة طارق السيد المدير الفني دخل المباراة بتشكيل ضم كل من: محمد حسانين "حارس مرمى" - برسوم محروس - احمد رجب - عباس مصطفى - بدوي عاشور - داوودا - محمد محسن - محمد ثروت - أحمد عصام - حسام حسن - محمد سمارة، بينما شارك عددا من البدلاء منهم علي دياب، وكامل احمد، واللاعب الناشىء محمد عبدالرحيم، وشعبان عبد الحميد .





وشهد الشوط الاول التعادل السلبي، بعد محاولات لكلا الفريقين، بينما سجل ديروط هدفه الأول بالدقائق الأولى من الشوط الثاني، ويتعادل بعدها كامل احمد للمنيا من رأسية عقب عرضية اللاعب عباس مصطفى بالدقيقة 27، ويحرز ديروط الهدف الثاني من ضربة جزاء بالدقيقة 30 من المباراة، ويتعادل المنيا مرة أخرى من ضربة جزاء مماثلة حصل عليها اللاعب كامل احمد و سجلها داوودا في الدقيقة 40 .



