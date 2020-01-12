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رياضة

الدوري الإنجليزي.. واتفورد يواصل صحوته ويكتسح بورنموث بثلاثية نظيفة

الأحد 12/يناير/2020 - 06:31 م
نادي واتفورد
نادي واتفورد
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إسماعيل محمود
اكتسح نادي واتفورد، نظيره نادي بورنموث بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

افتتح عبدالله ديكوريه التسجيل لنادي واتفورد في الدقيقة 42 ، ليضاعف بعدها تروي ديني النتيجة لواتفورد في الدقيقة 65 ، قبل أن يختتم البرازيلي بيريرا التسجيل لواتفورد في الدقيقة 92، ليحقق الفريق انتصاره الخامس هذا الموسم والرابع في آخر 5 مباريات.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي واتفورد للنقطة 22 في المركز السابع عشر، بينما توقف رصيد نادي بورنموث عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر.

وتقام في الوقت الحالي مباراة بين فريقي أستون فيلا ومانشستر سيتي ، في ختام منافسات الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج.
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