بلطجي يعتدي بوحشية على مسن بدون سبب فى بريطانيا.. فيديو

كشفت لقطات صادمة لاعتداء بلطجي على رجل مسن ضعيف بعمر 72 عامًا أثناء جمعه أموالا لجمعية خيرية أنشئت في ذكرى وفاة حفيدته.





ويظهر فيديو نشرته شرطة غرب مقاطعة ميدلاندز البريطانية، مرتكب الجريمة وهو يقترب من الرجل المسن الذي كان يتناول إفطاره بجوار سوبر ماركت قبل أن يقدم على دفعه بعنف على الأرض.





وتبحث شرطة المقاطعة الآن على المتهم الذي بدأ في الستين من عمره لإلقاء القبض عليه ومحاسبته على جريمته البشعة .





وبين الفيديو الذي تم تصويره في 29 نوفمبر الماضي ، مرتكب الجريمة وهو يسير نحو الرجل المتقاعد ويشير بإصبعه إليهم.