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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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بين الناس

أولياء أمور مدرسة الأمجاد بإمبابة يصرخون.. عامود الكهرباء مكشوف قرب المدرسة

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن يوسف إسماعيل ، من سكان شارع البوهى فى إمبابة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لإصلاح عامود إنارة مكشوف فى ٢١ شارع البوهي، بجوار مدرسة الأمجاد فى إمبابة بمحافظة الجيزة، ويستغيث لتغطية عمود الكهرباء المكشوف خاصة مع تساقط الأمطار وقرب العمود من أحد المدارس ومرور المئات من الطلاب جواره حفاظا على حياة الأهالى خاصة من الأطفال والصغار.

وأضاف : لابد من تدخل مسؤلى الحى أو شركة الكهرباء لاصلاح العامود حفاظا على سلامة الأهالى.

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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