خالد الجندي مهاجمًا الإخوان: اللقطاء دائما فى حالة حقد مع الوطنيين

شن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، هجوما عنيفًا على جماعة الإخوان الإرهابية، قائلًا: «هؤلاء اللقطاء دائمًا فى حالة حقد ودائمًا يهاجمون من يدعمون الدولة المصرية ورجالها، ويقولون نحن بنطبل لبلادنا، وكلنا فخر واعتزاز، وربنا يديمها علينا نعمة روحوا انتوا طبلوا لكبير الخاقان بتاعكم».



وأضاف «الجندي»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن أحد شيوخ الإخوان الإرهابية أفتى بأن حماية اليلرة التركيىة واجب شرعى، ولو سقطت هيغتصبوا مراتك.



وتابع: «ودول أنا بقول للإخوان الإرهابيين أنتم ناقصين رجولة وربنا خلصنا منكم يا تجار الدين، أن بعض تجار الدين تحدثوا بأن حماية الليرة التركية واجب شرعي، مستطردًا: "بيقولوا لو الليرة التركية سقطت، هتشوف مراتك تغتصب أمام عنيك، دا كلام مش عارف أرد أقول أيه".



وواصل حديثه للإخوان، قائلا: «إن الزوجة إذا اغتصبت أمام عينك، فهذا يعني أنها لم تتزوج رجلا، أنتم أقررت على أنفسكم أنكم غير رجالة، إذا لم تستطيعوا حماية زواجاتكم، ازاي هتحموا أوطانكم، اللي يقولك إنك مطبلاتي قوله أنا مطبلاتي وشيخ السلطان والنظام».

