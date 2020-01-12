البورصة العربية.. مصر والسعودية ترتفع وبيروت والعراق تنخفض

تباينت مؤشرات أسهم الأسواق العربية اليوم الأحد 12 يناير 2020، حيث ارتفعت البحرينية والسعودية، فيما تراجعت الأردنية والعراقية واللبنابية، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" نتائج إغلاقات أهم بورصات العرب، والتي على رأسها البورصة المصرية التي ربحت رأسمالها السوقي 3.6 مليار جنيه.





- مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,600.20 بارتفاع وقدره 2.88 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما اغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 743.20 بارتفاع قدره 1.72 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و130 ألفًا و820 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 411 ألفًا و162 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 36 صفقة.





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- البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على انخفاض بنسبة 0.17%، عند مستوى 1822.85 نقطة، وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.6 ملايين دينار أردني، وسط تداول 5.0 ملايين سهم، نفذت من خلال 1,701 صفقة.





- البورصة العراقية تغلق متراجعة

سجل مؤشر البورصة العراقية اليوم تراجعا بنسبة 0.53%، متوقفًا عند 495.84 نقطة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,280,274,362 سهمًا، بقيمة 1,113,477,081 دينارًا عراقيًا، تحصلت من إبرام 626 صفقة، شملت 30 شركة مساهمة من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة.





وبموجب المؤشر فقد انخفضت أسهم 14 شركة، وارتفعت أسهم 3 شركات، فيما حافظت 13 شركة على أسعار أسهمها.





- البورصة الفلسطينية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم على انخفاض بنسبة 0.40% ما يعادل 2.11 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 522.69 نقطة.





وبلغت كمية الأسهم المتداولة 154,779 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 293,276.48 دولارًا نفذت من خلال 91 صفقة.





- مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 25.36 نقطة ليقفل عند مستوى 7371.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 160 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 20 شركة على تراجع.





وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات, وأسمنت أم القرى، وتعليم ريت، وأسمنت حائل، واتحاد الاتصالات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سامبا، وساب، والفخارية، والعربي، والأهلي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.66% و 2.78% .





فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأسمنت الجوف، والإنماء, وزين السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، واتحاد الاتصالات، والحمادي هي الأكثر نشاطا في القيمة.



