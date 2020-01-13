رئيس جامعة المنوفية يعقد الاجتماع الشهري للجنة المنشآت الجامعية

عقد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الجلسة الشهرية للجنة المنشآت الجامعية بحضور أعضاء اللجنة الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة.



استهل مبارك الاجتماع بتوجيه الشكر للدكتور فيصل عبد المقصود المستشار الهندسى لرئيس الجامعة السابق لمجهوداته خلال سنوات عمله وتعاونه فى الإشراف على منشآت ومشروعات الجامعة خلال سنوات عديدة، متمنيا له التوفيق والمزيد من النجاح، كما وجه الدكتور فيصل الشكر لرئيس الجامعة وأعضاء اللجنة مشيدا بحجم التعاون الذى تم خلال سنوات عمله كمستشار للشئون الهندسية ومؤكدا على استمرار تعاونه وتواجده لخدمة الجامعة.



كما وجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور أيمن عبد الحميد مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية الجديد متمنيا له التوفيق فى مهام عمله، ومتابعة المشروعات القائمة للإنتهاء منها وعمل تقييم شامل للوضع الراهن لها والمدة الزمنية للانتهاء منها.



واستعرض رئيس الجامعة جدول الأعمال وتابع الموقف التنفيذى للأعمال القائمة، وماتم بالمشروعات الجارى العمل بها بالموقع العام للمجمع الطبى ومستشفى الطوارىء والأورامرة، ومبنى العيادات الخارجية، ومبنى طب الأسنان ومبنى الحاسبات والمعلومات الجديد، ومتابعة تجهيز مبنى كلية الإعلام، والموقع العام لمجمع الكليات النظرى، وتجهيزات مزرعة الراهب، ووحدة بحوث طوخ طنبشا، وأعمال التحديث والترميم والصيانة بمنشآت ووحدات الجامعة، ومركز الإبداع التكنولوجى بالبر الشرقى.



حضر الإجتماع أعضاء اللجنة: الدكتور عربى كشك عميد الحاسبات والمعلومات، الدكتور محمود قوره عميد الطب، الدكتور صبحى شرف عميد التربية، الدكتور أيمن حافظ عميد الزراعة، الدكتور عمرو الكشكى عميد التربية للطفولة المبكرة، الدكتور أيمن عبد الحميد مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، الدكتور خالد الحسينى مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، الدكتور محمد إسماعيل دومه رئيس قسم الهندسة المدنية، ومن الجهاز الإدارى: المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، المحاسب محمد عبد المنعم أمين عام الجامعة المساعد للتخطيط والمتابعة، المحاسب السيد الطورى أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية، ومديرى العموم: مهندسة رباب الدالى للشئون الهندسية، حمدى جاد الله للشئون القانونية، مهندس ربيع صلاح مدير المشروعات.