أنابيب البترول: نسعى لنقل وتخزين 53 مليون طن منتجات حتى يونيو 2020

استعرض المهندس عماد عبد القادر، رئيس شركة أنابيب البترول، أهم مشروعات الموازنة الاستثمارية المخططة للعام المالى 2020/2021 لنقل وتخزين حوالى 53 مليون طن، ومنها مشروع تخزين وتدفيع المنتجات البترولية من سوهاج إلى قنا ويشمل إنشاء خط من سوهاج حتى قنا بقطر 16 بوصة وبطول 180 كيلو مترا.



وأضاف "عبد القادر" أيضا إنشاء 4 مستودعات بنزين وسولار سعة إجمالية 30 ألف متر مكعب، وتوريد وتركيب 4 طلمبات مساعدة ورئيسية بمعدل 300 متر مكعب/ ساعة ومشروع توسعات مستودع التبين ويتضمن إنشاء 3 مستودعات سولار وبنزين ونافتا بسعة إجمالية 30 ألف متر مكعب، ومشروع إنشاء خط من مسطرد / طنطا قطر 16 بوصة منتجات بطول 110 كيلو مترات، ويهدف إلى توفير خط نقل الترباين إنتاج الشركة المصرية للتكرير من مسطرد عن طريق طنطا إلى ميناء الإسكندرية للتصدير.



وأوضح أن استيعاب الزيادة في إنتاج المتكثفات من شركة رشيد بحقول "جيزة وفيوم وريفين وبترودسوق" ونقلها من طنطا إلى مسطرد والسويس، ومن المشروعات المخطط البدء في تنفيذها خلال العام المالى الجديد إنشاء محطة السخنة الجديدة لتخزين وتدفيع الخام والمنتجات البترولية ومشروع ربط ميناء دمياط بالشبكة القومية للبوتاجاز لتأمين ورفع معدلات تدفيعه إلى محافظات الدلتا والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، هذا بالإضافة إلى إنشاء محطات طاقة شمسية ومشروعات ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.



وأوضح أنه جار تنفيذ مشروع النظام الموحد لإدارة موارد الشركة من خلال شركة SAP العالمية، وتقوم الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بجميع مواقع عمل الشركة.