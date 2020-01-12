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توك شو

باعترافه.. مدحت الحداد: خططت لإحداث فوضى فى مصر.. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 10:58 م
مدحت الحداد
مدحت الحداد
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت الإعلامية أماني الخياط اعترافات مدحت الحداد رئيس اتحاد الجمعيات المصرية في تركيا بالتخطيط لإحداث فوضى بمصر خلال لقاء تلفزيوني له عبر أحد القنوات الإخوانية الإرهابية.

وأكدت الإعلامية أماني الخياط،خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» أن الدور المشبوه لاتحاد الجمعيات المصرية في تركيا ضد مصر، ورحلة الخيانة للتنظيم الإرهابي، مضيفة أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى إضعاف الدولة المصرية بتحالفها مع عناصر الإرهاب الدولي.

وتابعت أماني الخياط: «ولاد الإرهابية مش ساكتين ويحاولون بكل الطرق والوسائل أضعاف مصر بتحالفات مشبوهة مع عناصر الإرهاب الدولي، والمشترك بينهم هي الخيانة والخسة».

وأوضحت أماني الخياط أن اتحاد الجمعيات المصرية في تركيا الشعار الأساسي له هو علم تركيا لهدف نزع الهوية المصرية، نضيفة أن وصف الشعار هو العلم التركي فوق والعلم المصري من الجانبين.

وأِشارت إلى أن رئيس اتحاد الجمعيات المصرية في تركيا هو مدحت الحداد، ونائبه هو السيد العزبي، وأمين الصندوق مختار العشري، موضحة أن الهدف الأساسي هو إدارة المحفظة المالية للتنظيم الإرهابي، والدعم المالي لكل التوجهات ضد مصر.

وعرضت أماني الخياط صور قيادات التنظيم الإرهابي داخل أحد مقراتهم بتركيا، مؤكدة أن التنظيم الإرهابي يؤسس كيانات مشبوهة مع عناصر التطرف الدولي لتنفيذ أنشطة معادية لمصر.
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