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محافظات

نور حياة.. الكشف على 11200 مواطن خلال 16 قافلة طبية في دمياط

الأحد 12/يناير/2020 - 11:55 م
مبادرة نور حياة
مبادرة "نور حياة"
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زينب الزغبي
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فى تصريح لها اليوم استمرار تنظيم القوافل الطبية بمبادرة "نور حياة" والتى أطلقها رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار .

لفتت المحافظ إلى أنه تم عقد ١٦ قافلة بمختلف مراكز المحافظة ، إذ تم بالفعل إجراء الكشف على ١١٢٠٠ مواطن حتى الآن.

وأضافت المحافظ إلى أنه تم خلال فعاليات قوافل المبادرة التى يقوم بتنفيذها صندوق تحيا مصر تصنيع وتسليم ما يقرب من ٦٥٠٠ نظارة طبية وصرف ٢٠٠٠ جرعة دواء فضلا عن تحويل ١٨٠٠ حالة للمستشفى وتنفيذ ١١٠٠ عملية جراحية .

مشيرة إلى أن كافة تكاليف الكشف والعلاج والعمليات بالإضافة الى تكاليف الانتقال تكون مجانًا.
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