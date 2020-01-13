كارثة .. 10 أسباب خطيرة لانتفاخ البطن أبرزها السرطان

قد يعتقد البعض ان انتفاخ البطن ليس امر خطير، أو أنه مجرد نتيجة لوجبة زيادة تم تناولها في اليوم، لكن لسوء الحظ كشف موقع " health line " عن اسباب خطيرة لانتفاخ البطن وتشمل :



- تراكم الغازات في المعدة وفي الأمعاء من أكثر أسباب انتفاخ البطن شيوعًا، وقد تحدث أعراض عندما يكون سبب الانتفاخ هو الغاز كالتجشؤ المفرط أو الشعور بالغثيان أو الشعور بألم في البطن أو كثرة الذهاب إلى الحمام، وقد يكون سبب تراكم الغاز هو حدوث التهاب في المعدة أو بسبب مرض كرون.



-عسر الهضم يعتبر من أسباب انتفاخ البطن، ويحدث نتيجة الإفراط في تناول الطعام أو تناول الأدوية التي تهيج المعدة، وفي بعض الأحيان قد يحدث عسر الهضم نتيجة الإصابة بأمراض خطيرة كقرحة المعدة أو سرطان المعدة أو الفشل الكبدي.





-التهاب المعدة يؤدي إلى تراكم الغازات في المعدة وبالتالي انتفاخها، وقد يكون الالتهاب مصحوب ببعض الأعراض كالإسهال أو الحمى أو الغثيان أو الشعور بألم في المعدة.



-حدوث خلل في توازن البكتيريا المعوية يوجد العديد من أنواع الكبتيريا في المعدة وفي الأمعاء، وتساعد هذه البكتيريا في عملية هضم الطعام، وحدوث خلل في توازن هذه البكتيريا يعتبر سبب من أسباب انتفاخ البطن.



-احتباس السوائل يحدث الانتفاخ المزمن بسبب احتباس السوائل، وقد يحدث احتباس السوائل بسبب مرض السكري أو بسبب الفشل الكلوي.



-عدم تحمل بعض أنواع الطعام بعض الاشخاص يصابون بالانتفاخ نتيجة تناول الأطعمة التي تحتوي على اللاكتوز، وأيضًا الحساسية للجلوتين تعتبر من أسباب انتفاخ البطن.



- الإصابة ببعض الاضطرابات المزمنة كمتلازمة القولون العصبي أو مرض كرون تعتبر من أسباب انتفاخ البطن المتكرر، وقد يكون هذا الانتفاخ مصحوب بفقدان الوزن المفاجئ أو الإسهال أو القيء.



-خزل المعدة يؤدي إلى حدوث بطء في إفراغ المعدة للطعام وبالتالي حدوث الانتفاخ، وعادةً ما يكون هذا الانتفاخ مصحوب بالإمساك أو بفقدان الشهية أو بالشعور السريع بالشبع أو بالشعور بحرقة في المعدة أو بالقيء أو بالغثيان.



-اضطرابات أمراض النساء كالإصابة بالتهاب بطانة الرحم يعتبر من أسباب انتفاخ البطن. الإمساك



-الإمساك يعتبر من أحد أسباب انتفاخ البطن، وقد يحدث بسبب الجفاف أو بسبب عدم اتباع نظام غذائي غني بالألياف أو بسبب عدم تحمل بعض الأطعمة أو بسبب الحمل أو بسبب بعض الأدوية.



-الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة كحصى المرارة أو سرطان المعدة أو سرطان الأمعاء.

