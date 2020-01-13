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محافظات

شاهد.. هياكل عظمية لحيوانات تثير رعب طلاب مدرسة بالغربية.. صور

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:58 ص
هياكل عظمية لحيوانات
هياكل عظمية لحيوانات تثير رعب طلاب مدرسة بالغربية
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احمد علي
شهدت منطقه محيطه بمدرسة قطور الثانوية بمحافظة الغربية واقعة صادمة للطلاب والطالبات أثناء أدائهم امتحانات نصف العام بسبب إلقاء مجهولين هياكل عظمية للابقار والجاموس أمام مدخل المدرسة وبجوار السور وهو ما ادي الطلاب بحالة من الخوف والتوتر قبل دخولهم المدرسة لأداء الامتحانات.

وتلقت غرفه العمليات بديوان مديرية التربية والتعليم بطنطا تلقت شكاوي من أولياء أمور طلاب المدرسة من ابناؤهم عقب اكتشافهم مجموعه من الهياكل العظمي للابقار ملقاه أمام مدخل المدرسة .

كما إبلاغ إدارة المدرسة التي أبلغت اللواء محمد المجبر رئيس مجلس مدينة قطور فأعطى أوامره لجهاز النظافة بسرعة رفع الهياكل من أمام المدرسة وتنظيف محيطها وخلال دقائق تم رفعها مما أثار حالة من الارتياح بين الطلاب.

وكشف مسئولو النظافة قيام احد الجزارين المجهولين بالقاؤها والتخلص منها في الشارع دون ملاحظة انه يلقيها بجوار المدرسة وطالبوا المواطنون بالالتزام بأماكن إلقاء القمامه والمخالفات حتي لا يتعرضون للمساءلة .

كما ناشد ولياء الأمور المسئولين بضرورة معرفة من قام بالقضاء هذه الهياكل حتي لا تتكرر هذه الفعلية مرة اخري حفاظا علي صالح أبناءهم في الفترة المقبلة.
شاهد.. هياكل عظمية لحيوانات تثير رعب طلاب مدرسة بالغربية.. صور
شاهد.. هياكل عظمية لحيوانات تثير رعب طلاب مدرسة بالغربية.. صور
شاهد.. هياكل عظمية لحيوانات تثير رعب طلاب مدرسة بالغربية.. صور
شاهد.. هياكل عظمية لحيوانات تثير رعب طلاب مدرسة بالغربية.. صور
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