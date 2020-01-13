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محافظات

تحت شعار نقطة المياه تفرق انطلاق فعاليات الدورۃ الثانیة لکرۃ القدم الخماسیۃ بأسوان.. صور

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:56 ص
انطلاق فعاليات الدورۃ
انطلاق فعاليات الدورۃ الثانیة لکرۃ القدم الخماسية
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شاذلى عبد الفتاح
تحت شعار ْ نقطة المياه تفرق ْ انطلقت فعاليات الدورة الثانية لكرة القدم الخماسية التی تنظمها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وذلك تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب.

وشهد حفل افتتاح الدورة كلا من المهندس أنس عبدالله نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان نائبا عن المهندس رفعت إسماعيل رئيس الشركة، واللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان وعدد من اعضاء مجلس الادارة واعضاء نقابة العاملين.

وقال المهندس أنس عبد الله أن الهدف من الدورة هو التشجيع علي ممارسة الرياضة ونبذ العنف ومحاربة التطرف والارهاب ، والتأكيد علی أهمية ترشيد استهلاك المياه حيث تقام هذه الدورة تحت شعار نقطة المياه تفرق، موضحا ان افتتاح الدورة تضمن تنظيم طابور للعرض بمشاركة 13 شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية علاوة علي أسوان ، علاوة علي تنظيم عدد من العروض الفنية المختلفة.

وأشار محمد فراج مدير إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان إلى أنه تم تقسيم الفرق المشاركة في الدورة علي 4 مجموعات ويتنافسون علي مدار 6 ايام متتالية علي ملاعب نادي أسوان وتقام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل علي كأس المهندس ممدوح رسلان.

وقال محمد فراج مدير ادارة التوعية بالشركة ان الفعاليات تقام في نادي أسوان الرياضي بمشاركة 13 شركة هى أسوان ومدن القناة والجيزة وصرف صحى القاهرة الكبرى والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية وبنى سويف والمنيا وأسيوط و كفر الشيخ وسوهاج والإسكندرية، وأن الدورة تساهم أيضا في زيادة الترابط والتاخى والتكامل وتبادل الخبرات بين العاملين بالشركات الشقيقة بمختلف المحافظات .
تحت شعار نقطة المياه تفرق انطلاق فعاليات الدورۃ الثانیة لکرۃ القدم الخماسیۃ بأسوان.. صور
تحت شعار نقطة المياه تفرق انطلاق فعاليات الدورۃ الثانیة لکرۃ القدم الخماسیۃ بأسوان.. صور
تحت شعار نقطة المياه تفرق انطلاق فعاليات الدورۃ الثانیة لکرۃ القدم الخماسیۃ بأسوان.. صور
تحت شعار نقطة المياه تفرق انطلاق فعاليات الدورۃ الثانیة لکرۃ القدم الخماسیۃ بأسوان.. صور
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