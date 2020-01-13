حيلة ذكية.. شاهد ماذا فعل لصوص الغربية بعدما سرقوا بضاعة بـ 7 ملايين جنيه؟.. صور

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودها لكشف غموض واقعة معرض أدوات منزلية واجهزة كهربائية تم سرقتها بالكامل بالرغم من تواجد المعرض في الشارع الرئيسي بمركز قطور.





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور ببلاغ ا ج صاحب معرض اجهزة كهربائية باكتشافه سرقة المعرض وللادوات المنزلية بشارع رئيسي( طريق الشين ) بمحلات مركز شباب قطور وتم تحميل محتويات المحل بالكامل.





أوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث وبمعاينة المعرض اكتشف رجال المباحث ان من قاموا بالسرقة لجأوا الي سرقة ذاكرة أجهزة كاميرات مراقبة المعرض بالكامل لعدم كشف هويتهم.





وبمعاينة كاميرات المحلات المجاورة. تم تحديد السيارة التي نقلت البضاعة وتتبعها وجار تحديد مكانها في محافظة البحيرة، وكشف مقدم البلاغ أن قيمة المسروقات تتخطى ٧ ملايين جنيه.



