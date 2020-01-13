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القاتل الصامت.. المستوردين: الرقابة الصناعية لا تتابع طريقة تصنيع الدفايات في المصانع الصغيرة

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:41 ص
دفاية
دفاية
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كـريـم الـخـطـيـب
قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن الرقابة الصناعية لا تتابع طريقة تصنيع الدفايات في المصانع الصغيرة.

وأضاف أحمد شيحة خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية «الحدث» أنه لابد من التفرقة بين الدفايات لان منها الخطير ومنها الأمن.

وأشار إلى أن الدفايات «الشمعة» التي تعمل بالكهرباء هي التي تشكل خطورة، أما دفايات الزيت هي الأكثر أمانا، لان الدفاية الزيت بها "تايمر" و"هيتر" وبالتالي تكون أكثر أمانا.

وأشار عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إلى أن هناك دفايات غير مطابقة للمواصفات، ولابد أن حماية أنفسنا من خطر الدفايات لانها القاتل الصامت.

وأوضح أن المصانع المسئولة عن الدفايات والاجهزة الكهربائية تستورد بضائع لا تمر على الرقابة الصادرات، لافتا إلى أنه لابد من متابعة تصنيع الدفايات التي تصنعها المصانع الصغيرة.
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