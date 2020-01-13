العش: ندمت على ترك الإسماعيلي أكثر من رحيلي عن الأهلي

أكد أحمد العش مدافع اتحاد بن قردان التونسي، أن انتقاله للإنتاج الحربي كان قرارا خاطئا خلال مسيرته الكروية.



وقال العش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " تعرضت لظلم غير طبيعي في الإنتاج الحربي، وفوجئت بحالة تجاهل غير طبيعية في الإنتاج الحربي.



وتابع المعاملة في الإنتاج الحربي كانت سيئة معه خاصة من الجهاز الفني بقيادة مختار مختار.



وأضاف أنه لعب أفضل موسمين في مسيرته مع الإسماعيلي، مؤكدا أنه لم يندم على الرحيل من الأهلي مثلما ندم على تركه من الإسماعيلي.



وأتم: "أنا مش مياس ومبعرفش أعمل علاقات بالمدربين".