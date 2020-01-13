ياسمين صبري تواصل تصوير مسلسل فرصة تانية

تواصل الفنانة ياسمين صبري، تصوير مسلسلها الجديد " فرصة تانية" بصحبة كل من الفنان أحمد مجدي وفريق عمل المسلسل، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.



وشارك في بطولة المسلسل بجامب ياسمين صبري، كل من دياب، ومحمود البزاوى، وكريم عبد الخالق، وهبة عبد الغنى، وهو من إخراج مرقص عادل.



"فرصة ثانية" يعد البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وادوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

