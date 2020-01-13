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رياضة

الشرط الجزائي يشعل الأزمة بين صدقي والهلال.. التفاصيل كاملة

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:32 ص
حمادة صدقي
حمادة صدقي
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ريهام بكير
اثار رحيل حمادة صدقي عن تدريب الهلال السوداني ،جدلا واسعا ، خاصة عقب الاعلان عن توليه القيادة الفنية لفريق سموحة خلفا لحسام حسن.

الهلال السوداني يتهم حمادة صدقي بالهروب ويقرر إقالته.. تفاصيل
وعقب ذلك ، أصدر مجلس إدارة الهلال السوداني بيانا رسميا بخصوص المدرب المصري حمادة صدقي ورحيله عن الفريق لتدريب فريق سموحة بعد الخسارة أمام النجم الساحلي.

رئيس الهلال السوداني: قدمنا شكوى ضد حمادة صدقي في الفيفا.. وهناك شرط جزائي واجب السداد
أكد أحمد الكاردينال رئيس نادي الهلال السوداني، أن ناديه قدم بالفعل شكوى ضد المدرب المصري حمادة صدقي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد مغادرته لتدريب الفريق بهذه الطريقة على حد وصفه.

مشاكل بالجملة.. حمادة صدقي يعلن تقدمه بشكوى ضد رئيس الهلال السوداني
كشف حمادة صدقي المدير الفني السابق للهلال السوداني ، والحالي لسموحة ، عن أسباب رحيله عن الفريق السوداني ، فاتحا النار في تصريحاته بشأن رئيس النادي.

فرج عامر يكشف كواليس التعاقد مع حمادة صدقي: مشى من الهلال بسبب المشاكل.. فيديو
قال فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري، إن حمادة صدقي، بات مدير فنيا للفريق السكندري، بشكل رسمي، بعد توقيع العقود.

وتشهد الأيام القادمة ، تصاعد الأزمة بين صدقي والهلال السوداني ، لتبادل الشكاوي ، بشأن الشرط الجزائي والاخلال ببنود العقد بين الطرفين.
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